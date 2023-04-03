Согласно опросу онлайн-кинотеатра Okko и медиахолдинга Rambler&Co, более 50% россиян считают, что персонаж Эдуарда Успенского и главный герой одноименного кинофильма режиссера Дмитрия Дьяченко родился в России. Об этом сообщает ТАСС.

Однако при этом 27% опрошенных называют родиной Чебурашки Африку, 11% – Европу, 8% – Австралию. 3% респондентов думают, что Чебурашка родом из Америки.

Также из опроса следует, что 47% считают Чебурашку родственником коалы, 33% – говорят, что он напоминает обезьяну, 14% — медведя, а еще 6% сравнили мультяшку с собакой. При этом 75% буквально «зависли», пытаясь объяснить, кто это такой, и посчитали его непонятным существом.

Не сошлись во мнении опрашиваемые и насчет возраста ушастого героя. Так, 56% респондентов верят, что Чебурашки могут жить более 120 лет, 11% считают, что жизнь этих существ составляет 60 лет, а 20% уверены, что это существо живет столько же, сколько и кошка.

Что касается вкусовых предпочтений, россияне высказали мнение, что, кроме апельсинов, киногерой обожает орехи (32%), молоко (13%) и мед (12%). Остается добавить, что опрос был инициирован после выхода на российские экраны полнометражного фильма «Чебурашка», который, к слову, стал самым кассовым за всю историю российского проката.