30 марта из-за обильного снегопада были оборваны электропровода и обесточены многие объекты в Каменске-Шахтинском и Каменском районе.

Бригады электриков работают над восстановлением электролиний практически круглые сутки, однако успели помочь еще не всем.

Например, с 30 марта отсутствует электроснабжение, а значит, тепло и вода, в СНТ «Ромашка», расположенном в районе моста через Северский Донец близ трассы М4 «Дон». Здесь постоянно проживают 20 семей. Местный электрик вместе с жителями садового товарищества самостоятельно подняли на столбы провода. Осталось только подключить. Однако бригады «Донэнерго» до сих пор не доехали до этого СНТ. «Неужели опять без света ночевать будем?» — опасаются люди.

Без света остается часть хуторов Каменского района: Лесной, Нижнеговейный, Богданов, Масалов. Отсутствует электричество и в Каменске-Шахтинском. Нет света в пер. Коммунистическом, 114, на ул. Островского, на ул. Первомайской, сообщают подписчики «ПИКа».

Напоминаем, об отсутствии электроэнергии следует сообщать по следующим телефонам: