2 апреля в 20.00 будет снят режим ЧС, введенный в Каменске-Шахтинском Ростовской области 30 марта из-за последствий обильного снегопада.

Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел глава администрации города Владимир Шевченко в 16.00, сообщает пресс-служба администрации.

В городе продолжаются работы по опиловке и вывозу деревьев, восстановлению энергоснабжения, уборке улиц. Работы выполняют 5 единиц техники и 9 бригад электриков.