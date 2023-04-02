Фотографии пустых хлебных полок в супермаркетах Каменска-Шахтинского Ростовской области присылали в редакцию горожане из разных районов города.

В одни магазины хлеб не привозили 31 марта и 1 апреля из-за логистических сбоев на трассе М4 «Дон», в других его весь раскупали сразу, как только завозили.

Вот комментарий к этой теме от подписчиков «ПИКа» в телеграм-канале (Газета ПИК/Каменск-Шахтинский):

«Приехал в «Пятерку» в Старой Станице в центре, хлеба нет. Кассиры жаловались, что люди покупали по 5-7 булок! Хлеба нет никакого! Люди, зачем вам 5-7 булок?».

«Ко всем имеющимся проблемам добавилась еще одна. Действительно, возникли сложности с хлебом и у нас. В Донецке (Ростовской области – Ред.) в «Пятерке», что в центре города, на 14.00 1 апреля тоже пустые были полки. Скорей всего, хлеб и не подвозили. И да. Выручало то, что именно в этом магазине пекли свои булки-батоны. Только не всем они по карману».