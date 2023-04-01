Вечером 31 марта было восстановлено водоснабжение Красносулинского, Белокалитвинского, Каменского районов.

К 19.00 того дня удалось ликвидировать большую часть аварий. Об этом сообщил 31 марта в своем телеграмм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напряженной остается ситуация с водоснабжением Донецка Ростовской области. Дончане сообщают в соцсетях, что 1 апреля без воды — пос. Западный, 12-й квартал, очень слабый напор в центре города. По заявкам жителей организован подвоз воды.

В Ростовской области продолжаются восстановительные работы на линиях электроснабжения 0,4 — 10 киловольт, без электроснабжения остаются 14,5 тыс. чел.