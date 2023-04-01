Движение на трассах М4 и А260 по состоянию на 9 часов утра 1 апреля 2023 года оценивается как рабочее. На автодороге А260 на участке Белая Калитва — Каменск-Шахтинский — Донецк — Луганск еще закрыты для движения некоторые боковые съезды.

На указанных автомагистралях проводятся ремонтные работы по восстановлению ограждений и разделительных конструкций, идет расчистка обочин, приведение дорожного покрытия в нормативное состояние. Госавтоинспекция предупреждает о ремонтных работах и возможных ограничениях движения по одной полосе между 930 и 997 километрами автодороги М4 «Дон», просит быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

Поврежденные во время снегопада на автомагистралях автомобили эвакуированы в автосервисы и на временные стоянки.

На АЗС Лукойл прибыли первые бензовозы с топливом Волгоградского НПЗ, идет пополнение оперативных запасов бензина и ДТ, дефицит топлива в настоящее время ликвидирован.

Восстановлено автобусное движение общественного транспорта на участке М4 «Дон» между Миллеровским, Тацинским, Каменским и Красносулинским районами Ростовской области и областным центром г. Ростовом-на-Дону.

Поезда РЖД и пригородные поезда идут по ранее утвержденному расписанию.

В населенных пунктах северных районов Ростовской области в настоящее время продолжается восстановление электроснабжения и отопления, расчистка завалов, уборка поваленных деревьев, ремонт электросетей.

Пострадавшие в результате ЧС на трассах находятся в медучреждениях прилегающих к трассе М4 городов Каменск-Шахтинский, Зверево, Красный Сулин, Шахты; по докладам главврачей угроз для их жизни нет.

Люди в соцсетях и мессенджерах благодарят волонтеров за оказанную помощь топливом, мобильной связью; особые спасибо — владельцам кафе и сервисных пунктов на трассах М4 и А260, предоставивших бесплатное питание и обогрев во время снежных заторов.

К контролю за ликвидаций последствий ЧС местными администрациями подключена прокуратура Ростовской области, основное внимание — тепло, электроснабжение, подъездные пути, обеспечение медпомощью и продуктами.

Напомним, что 30 марта 2023 года в Ростовской области из-за сильного снегопада на трассе М4 «Дон» в результате снежных заносов образовался затор длиной 98 км от поселка Глубокого до города Шахты и прилегающих участках трассы А260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск.

Движение было остановлено более чем на сутки. В населенных пунктах возникли перебои с электроэнергией, теплом, мобильной связью, снабжением топливом. В Ростовской области был объявлен режим ЧС.