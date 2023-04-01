происшествия
В Каменске-Шахтинском режим ЧС пока не снят
Утром 1 апреля в Каменске-Шахтинском Ростовской области были по-прежнему обесточены многие многоквартирные и частные дома.
Отсутствие электроэнергии в городе стало следствием снежного коллапса, случившегося в Ростовской области 30 марта.
По информации подписчиков “ПИКа”, энергетики до сих пор не доехали до пер. Коммунистического, 114, ул. Героев Пионеров, 11, ул. Щаденко, 82, ул. Сапрыгина, 11 и 13, в пер. Башкевича, 117, на ул. Плеханова.
В своих комментариях люди сообщают, что в диспетчерскую КМЭС невозможно дозвониться.
Напомним, 30 марта из-за последствий обильного снегопада в Каменске-Шахтинском остались без света, тепла и воды многие жилые дома и организации. В связи с этим в городе был введен режим ЧС.
К вечеру 31 марта водоснабжение было восстановлено, убраны почти 30 обрушившихся деревьев. Работы по восстановлению воздушных электролиний продолжаются.
Куда звонить об отсутствии электричества и поломанных деревьях
Администрация города опубликовала контакты энергетиков и коммунальщиков в Каменске-Шахтинском.
Об отсутствии электроэнергии сообщайте по телефонам
- 8(903) 485 — 66 — 66 директор АО «ДонЭнерго» Андрей Игоревич Кураев
- 8(903) 407 — 35 — 66, 8 (906) 423 — 40 — 40 начальник Каменского РЭС Алексей Александрович Гуляев
- 8(928) 118 — 55 — 04 КМЭС Андрей Валерьевич Черноиваненко
По вопросам вывоза деревьев
- 8 (909) 427 — 98 — 00 начальник отдела ЖКХ Алексей Владимирович Гончаров