Утром 1 апреля в Каменске-Шахтинском Ростовской области были по-прежнему обесточены многие многоквартирные и частные дома.

Отсутствие электроэнергии в городе стало следствием снежного коллапса, случившегося в Ростовской области 30 марта.

По информации подписчиков “ПИКа”, энергетики до сих пор не доехали до пер. Коммунистического, 114, ул. Героев Пионеров, 11, ул. Щаденко, 82, ул. Сапрыгина, 11 и 13, в пер. Башкевича, 117, на ул. Плеханова.

В своих комментариях люди сообщают, что в диспетчерскую КМЭС невозможно дозвониться.

Напомним, 30 марта из-за последствий обильного снегопада в Каменске-Шахтинском остались без света, тепла и воды многие жилые дома и организации. В связи с этим в городе был введен режим ЧС.

К вечеру 31 марта водоснабжение было восстановлено, убраны почти 30 обрушившихся деревьев. Работы по восстановлению воздушных электролиний продолжаются.

Куда звонить об отсутствии электричества и поломанных деревьях

Администрация города опубликовала контакты энергетиков и коммунальщиков в Каменске-Шахтинском.

Об отсутствии электроэнергии сообщайте по телефонам