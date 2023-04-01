Вчера, 31 марта, на 941 километре автодороги М-4 «Дон» к сотрудникам Госавтоинспекции обратился взволнованный мужчина, который сообщил, что в одном из автомобилей, стоящих в пробке, стало плохо человеку. Полицейские незамедлительно направились на помощь.

Как выяснилось, плохо стало пассажиру автомобиля «Киа Рио». Его дочь рассказала автоинспекторам, что недавно у папы был инсульт, и попросила о помощи. Самостоятельно идти мужчина не мог. Тогда заместитель командира 1 взвода 2 роты Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №2 майор полиции Владимир Какряцкий и старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Олег Гетманов приняли решение нести мужчину на руках. Положив пострадавшего на покрывало, полицейские начали выбираться из снежной ловушки. Через несколько сотен метров они погрузили пострадавшего в автомобиль, который доставил его в больницу г. Каменска-Шахтинского. Благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции, мужчине была оказана своевременная медицинская помощь.