Госавтоинспекция информирует о затруднении движения транспорта на 930 километре автодороги М4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на мосту через реку «Северский Донец».

Движение транспорта в направлении Ростова-на-Дону осуществляется по одной полосе. В связи с сужением проезжей части при подъезде к мосту, на участке с 930 по 910 километр, транспорт движется плотным потоком. В направлении Москвы движение осуществляется в штатном режиме.

На месте проведения ремонтных работ экипажи ДПС осуществляют организацию дорожного движения и оказывают помощь автомобилистам.

Обращаем внимание водителей на необходимость выбирать безопасную дистанцию и боковой интервал, строго соблюдать требования дорожных знаков и разметки.