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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Командир Донского ОБ ДПС ГИБДД номер 2 ГУ МВД России по Ростовской области майор полиции Хандов Борис Сергеевич.

транспорт

На трассе М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского транспорт пропускают по одной полосе

Опубликовано

Госавтоинспекция информирует о затруднении движения транспорта на 930 километре автодороги М4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на мосту через реку «Северский Донец».

Движение транспорта в направлении Ростова-на-Дону осуществляется по одной полосе. В связи с сужением проезжей части при подъезде к мосту, на участке с 930 по 910 километр, транспорт движется плотным потоком. В направлении Москвы движение осуществляется в штатном режиме.
На месте проведения ремонтных работ экипажи ДПС осуществляют организацию дорожного движения и оказывают помощь автомобилистам.
Обращаем внимание водителей на необходимость выбирать безопасную дистанцию и боковой интервал, строго соблюдать требования дорожных знаков и разметки.

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