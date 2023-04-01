1 апреля по состоянию на 9.00 дорога на трассе М4 «Дон» между Каменском-Шахтинским и Ростовом-на-Дону чистая. Также практически полностью расчищен проезд по трассе А260. Сложной остается дорожная ситуация на боковых съездах.

На 10.00 на автодороге Донецк – Каменск, по свидетельствам участников дорожного движения, наблюдается затор длиной в 5 км.

Автомобильный затор также сохраняется на подъезде к мосту через Северский Донец на 929 км в южном направлении. Причина в том, что мостовики сузили дорогу вдвое для проведения ремонтных работ.

«Проехали от Каменска-Шахтинского до Ростова без пробок. В районе Шахт на обочинах отвалы снега до сих пор — выше человеческого роста, и машины стоят. Видимо, люди побросали 30 марта ночью», — сообщил подписчик «ПИКа» в 10.00.