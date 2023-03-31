По состоянию на 16.00 часов 31 марта автомобильный затор в обоих направлениях сохраняется на трассе М4 в районе Лиховской развязки со стороны поворота на Божковку, это 948 км дороги.

В результате обильного снегопада движение на этом участке остановилось еще днем 30 марта.

В заложниках у стихии оказались и работники расположенных близ трассы предприятий сервиса и общепита. Когда сотрудники заведений поняли, что добраться домой возможности нет, то решили ночевать на работе. Удастся ли им вернуться к семьям сегодня — пока неясно.