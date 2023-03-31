На трассе развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения, в ПВР доставлены 187 человек, из них 58 детей. Эвакуировано 57 человек.

Спасателями произведено 4 технологических разрыва в осевом барьерном ограждении. Организовано 8 маршрутов доставки продуктов. Всего привлечено к ликвидации ЧС 232 человека и 150 единиц техники. Роздано водителям 1300 л бензина и 1700 л дизельного топлива, сообщает губернатор В. Голубев.

На 962 км сделан еще один технологический разрыв. Оттуда эвакуировано еще 8 человек, в т.ч. 5 детей и 1 беременная женщина.

Всего более 30 автобусов с 766 пассажирами застряли в пробке на М4 «Дон», сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта Ростовской области. Движение пассажирских автобусов по маршрутам на север региона закрыто.

Мобильные пункты обогрева: