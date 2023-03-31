Поисковый отряд «ЛизаАлерт» призывает помочь людям на трассе М4 «Дон».

«Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обращается к владельцам внедорожников. Нужны добровольцы и водители, готовые доставить людей, бензин и продукты первой необходимости по трассе М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Шахт и в примыкающие к ней части затора города», – публикует отряд в своей группе «ВКонтакте».

«ЛизаАлерт» сообщает. что первые экипажи с топливом уже подъехали к месту происшествия около 02:00. Они смогли заправить автомобили, передать еду и воду людям.

Добровольцам обращаться по телефону горячей линии: 88007005452 (звонок бесплатный), или позвонить инфоргам выезда: Галина, +79606859561; Юлия, +79040201691.