31 марта глава администрации Каменска-Шахтинского Владимир Шевченко провел внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На повестке — ликвидация последствий в результате неблагоприятных погодных условий. На данный момент в Каменске-Шахтинском проводятся работы по восстановлению линий электроснабжения, восстановлению работ котельных, уборке упавших деревьев.

Глава администрации потребовал от руководителей служб сосредоточить силы на очистке дорог к поликлиникам, больницам, образовательным организациям, к посадочным площадкам остановочных павильонов, тротуаров и общественных территорий, уборке деревьев с дорог, восстановлению работ важных жизнеобеспечивающих ресурсоснабжающих организаций.

В городе введен режим ЧС с 10.00 31 марта.

В связи со сложными погодными условиями администрация города просит каменчан по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте и не парковать машины на проезжей части.