Призыв стартует 1 апреля текущего года и продлится до июля.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 147 000 человек», — говорится в документе.

Минобороны заявило, что ни одного призывника весенней кампании не направят в зону СВО.