По данным метеопортала gismeteo.ru, за прошедшие сутки, 30 и 31 марта, в Каменске-Шахтинском выпало 52 мм осадков, из них 40 мм — днем 30 марта (для сравнения: месячная норма марта – 31 мм).

Местами сформировался экстремальный снежный покров – намело 20-сантиметровые сугробы. Снегопад сопровождался порывистым ветром, местами сильным, с метелью. Мокрый снег налипал на провода и деревья. Из-за последствий непогоды в городе Каменске-Шахтинском введен режим ЧС.

Синоптики вспоминают, что последний затяжной снегопад в конце марта наблюдался в Ростовской области в 1995 г. В этом году причиной сильного снегопада стал активный волновой циклон, перемещавшийся по необычной траектории с Каспийского моря на Донбасс.