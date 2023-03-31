Если верить прогнозам синоптиков, случившийся накануне, 30 марта, погодный апокалипсис остался в прошлом. Впереди солнечные выходные и теплая рабочая неделя.

Уже с полудня пятницы, 31 марта, в Каменске-Шахтинском, Каменском районе, Донецке постепенно начнет повышаться температура воздуха до +2…+6 °С. Ветер юго-западный 7 м/с с порывами до 13 м/с. Вероятность осадков в первой половине дня сохраняется. Ночью сохранятся плюсовые значения температуры – +1…+3. Атмосферное давление в пределах нормы.

1 апреля будет малооблачно, без осадков. Днем ожидается +3…+9, ночью +1…+3 °С. Ветер юго-западный 5-7 м/с, осадков не предвидится.

2 апреля в Каменский район Ростовской области вернется весеннее тепло: днем +7…+15, ночью +2…+6 °С. Установится ясная солнечная погода. Практически всю рабочую неделю в городе будет тепло: 3, 4, 5, 6 и 7 апреля синоптики обещают нам +15…+17 °С. Вероятность небольших осадков сохраняется.