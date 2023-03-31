Каменчанин Иван Пересадин попал вчера 30 марта в затор на 965 км трассы М4 «Дон» перед Владимировской развилкой, в направлении на север.

На трассе ночью срезали тросовые ограждения, чтобы автомобили могли развернуться или выйти из затора. Выехали на встречку (то есть на полосы трассы на юг). Никто никого не откапывал, всё сами; где расчищено — информации у людей, стоящих в заторах, нет.

На 14 часов 31 марта водитель из Каменска-Шахтинского «толкается» в пробке по встречке на подъездах к Лиховской развязке на пересечении трасс М4 Дон и А260 (М21) Волгоград — Каменск-Шахтинский.

Мы смогли переговорить с ним по телефону на тему текущей обстановки на трассе.