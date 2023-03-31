30 марта около 18.00 было прекращено водоснабжение мкр. Заводского в Каменске-Шахтинском.

Как пояснили «ПИКу» в Каменском филиале ГУП РО «УРСВ», со вчерашнего дня обесточен насос в х. Филиппенкове, откуда подается вода. По состоянию на 8.00 участок обрыва кабеля еще не был установлен.

Также, 30 марта вечером из-за аварийного отключения электроэнергии на насосных станциях было остановлено водоснабжение в хуторах Старая Станица, Волченский и пос. Рубежный Каменского района, в х. Ясном и пос. Первомайском Красносулинского района, в пос. Тацин, х. Комиссаровка, х. Чичерино, х. Лихой, пос. Розет, а также в городах Зверево и Гуково.