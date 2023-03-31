По данным ГУ МЧС, к 6 утра пробка на трассе М4 составляла 30 километров. Навигаторы показывают, что полностью парализован участок от Шахт до п. Глубокого.

— Мы еле вырвались. Я с грудным ребенком 17 часов простоял. Выехать можно, если рядом с тобой разрезают отбойник. Еще очень много людей стоят в пробке, — сообщил «ПИКу» подписчик из Краснодара Максим.

ДПС беременных женщин с трассы М4 «Дон» доставляет в родильное отделение Каменской ЦГБ.