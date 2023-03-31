транспорт
На трассе М4 «Дон» людей выпускают через срезанные тросовые ограждения
Сотрудники дорожного батальона, обслуживающие территорию Каменска и Каменского района вторые сутки помогают спасателям освобождать людей из пробки.
На 13.00 31 марта движение на трассе в Ростовской области от Шахт до п. Глубокого не восстановлено. Заторы также на трассе А-260 и на дорожных развязках. Автомобили откапывают и постепенно выпускают через срезанные тросовые ограждения на трассе.
По данным управления ГО и ЧС, тросовые ограждения срезали на следующих километрах трассы М4 «Дон»:
- 940-й
- 947-й
- 952-й
- 955-й
- 962-й
- 969-й
- 976-й
- 981-й