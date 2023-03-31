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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На трассе М4 «Дон» людей выпускают через срезанные тросовые ограждения
Трасса М4 «Дон» в районе Каменска, 31 марта. Фото Александра Ахтырко.

транспорт

На трассе М4 «Дон» людей выпускают через срезанные тросовые ограждения

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Сотрудники дорожного батальона, обслуживающие территорию Каменска и Каменского района вторые сутки помогают спасателям освобождать людей из пробки. 

На 13.00 31 марта движение на трассе в Ростовской области от Шахт до п. Глубокого не восстановлено. Заторы также на трассе А-260 и на дорожных развязках. Автомобили откапывают и постепенно выпускают через срезанные тросовые ограждения на трассе. 

По данным управления ГО и ЧС, тросовые ограждения срезали на следующих километрах трассы М4 «Дон»: 

  • 940-й
  • 947-й
  • 952-й
  • 955-й
  • 962-й
  • 969-й
  • 976-й
  • 981-й

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