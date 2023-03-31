Сотрудники дорожного батальона, обслуживающие территорию Каменска и Каменского района вторые сутки помогают спасателям освобождать людей из пробки.

На 13.00 31 марта движение на трассе в Ростовской области от Шахт до п. Глубокого не восстановлено. Заторы также на трассе А-260 и на дорожных развязках. Автомобили откапывают и постепенно выпускают через срезанные тросовые ограждения на трассе.

По данным управления ГО и ЧС, тросовые ограждения срезали на следующих километрах трассы М4 «Дон»: