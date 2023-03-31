30 и 31 марта поток пациентов, поступающих в больницы на скорых ССМП Каменска-Шахтинского Ростовской области, по сравнению с другими днями не увеличился.

Об этом «ПИКу» сообщил заместитель главного врача по скорой медицинской помощи Анатолий Каракуц.

Что касается Каменска, то машины скорой добирались до всех без исключения пациентов. Выехать же в отдаленные районы стало проблемой – на подстанцию ССМП в мкр. Лиховском медикам удалось добраться благодаря пожарной службе.

Несмотря на это, заверили в каменской ССМП, у них нет ни одного необслуженного вызова. Пробирались как могли — где пешком, где на машине… Из-за многокилометровых пробок и погодных условий большой проблемой стало обслуживание скорыми трассы М4 «Дон».

Напомним, 30 марта на Ростовскую область обрушился мощный снегопад. Из-за разгула стихии в нескольких районах области, включая Каменский район, был введен режим ЧС. Из-за ветра и мокрого снега на федеральной трассе М-4 «Дон» образовались многокилометровые заторы. В городе падали деревья, были повреждены линии электропередач, из-за чего на некоторых улицах города было аварийно отключено электроснабжение.