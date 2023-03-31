МЧС региона сообщает, что по состоянию на 11:00 пробка сократилась до 21 км. Меж тем есть проблемы с топливом.

В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон», где из-за погодной аномалии в затор попали тысячи автомобилей, по-прежнему действует запрет на проезд. К 11.00 31 марта, по сообщению МЧС региона, в обе стороны возобновили движение только для оказавшихся в пробке машин.

Меж тем из-за закрытия М4 «Дон» АЗС на трассе не работают, все едут на заправки в Каменск-Шахтинский. В Каменске АЗС на объездной (ул. Героев Пионеров) не работает – там из-за снегопада и ветра упал столб. К АЗС на ул. Ворошилова в микрорайоне – столпотворение.

Топливо на некоторых заправках в Каменске-Шахтинском закончилось, выбрали всё, но подвоза пока нет.