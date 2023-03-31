Водители, находящиеся до сих пор в заторе на федеральной автомагистрали М4 «Дон» между п. Глубоким и г. Шахты в Ростовской области, делятся информацией о ситуации на 945 километре дороги на границе Красносулинского и Каменского районов.

Очевидцы, которым удалось отъехать в 14 часов 48 минут 31 марта от Лиховской развязки — это пересечение трасс М4 и А260 (на Волгоград), — делятся впечатлениями и подсказывают другим водителям возможные пути движения.

Смотрите видео.