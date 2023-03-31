В связи со сложившейся из-за непогоды ситуации на трассе М4 «Дон» в Шахтинской епархии (Ростовская область) заработал штаб церковной помощи.

Социальный отдел епархии установил связь со спецслужбами, которым из епархиальных гуманитарных центров передается продуктовая помощь. Кроме этого, сотрудники штаба реагируют на обращения о помощи пострадавших и по их просьбам формируют наборы со всем необходимым.

Один из таких епархиальных гумцентров работает при Свято-Покровском храме города Каменск-Шахтинский.

В районе хутора Волченский также организован пункт помощи, куда служители и представители православных общин доставляют канистры топлива, еду и аккумуляторы.

Активная помощь организована на трассе пролегающей через ст. Гундоровскую. В места временного размещения эвакуированных прибыли представители епархиального духовенства.