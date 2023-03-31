30 марта на дороге Донецк — Каменск-Шахтинский также, как и на трассе М4 «Дон» возник затор. Каменские студенты не смогли вернуться домой после учебы и остались ночевать в Донецке.

Возникла проблема с пассажирским транспортом в городе, которого просто не было. «Хочется отметить жителей города, которые в эту непогоду помогают друг другу. Спасибо тем, кто останавливался, подвозил людей и не брал за это деньги!» — пишут дончане в соцсетях.

Около 15.00 30 марта пропало электричество практически по всему городу. Дозвониться в электросети было невозможно: телефон просто был отключен.

Люди делились сообщениями по обстановке в целом. Возмущались бездействием городских властей. Тем не менее, как рассказал собственный источник «ПИКа», работники электросетей прикладывали все усилия, чтобы восстановить электричество в городе. И уже к 21.00 появился свет в центре города. Постепенно добавлялись все новые и новые улицы.

Дончане это замечают и пишут в соцсетях: «Единственная служба, которая работала и продолжает работать вопреки всему — это «Электросеть», спасибо им большое, вы герои».

«Очень много оборванных проводов по городу, службы работают (лично видел, к администрации и электросети не имею отношения), но проблем очень много».

Однако жители Донецка продолжают сообщать об отсутствии воды, о поваленных деревьях, оборванных проводах.

В соцсетях народ спорит друг с другом насчет действий коммунальщиков:

«Сегодня звонили в службу, кто чистит дороги, нам сказали, берите лопаты и убирайте сами!»

«Народ, очень много поваленных деревьев, нечищенных тротуаров, дорог, но поверьте, сейчас ситуация очень нестандартная и, по моему мнению, нужно помочь городским службам, чем критиковать».

«Всем, кто кричит, что город не чистят, нет техники и т.д. Я почти целый день катаюсь по городу, техника есть. Но чтобы почистить от снега все городские основные направления, нужно единиц 20 техники, не меньше».

31 марта в Донецке на дорогах работает техника. Остается проблема – в такси не дозвониться, телефоны все отключены, а если и нет, то говорит автоответчик.



В конце концов, такие ситуации возникают не каждый день. И они, как оказалось, народ объединяют.

«Жалко не только людей, но и деревья, в этом году прекрасных цветущих вишен, абрикос, яблок и прочих красотуль значительно поубавится, обидно».