До глубокой ночи в телеграм-канал «ПИКа» поступали сообщения с просьбами о помощи от людей, застрявших на своих авто и в общественном транспорте на трассе М4 «Дон» неподалеку от Лиховского моста и Каменска-Шахтинского.

В снежном плену оказались фуры, легковые автомобили с детьми и пожилыми людьми, рейсовые автобусы. Многие из них стояли на трассе в заторах с 14.00 30 марта.

Помощь застрявшим оказывала служба эвакуаторов, а на трассе М4 «Дон» открыли четыре пункта обогрева.

Около 22.00 30 марта в г. Шахты, Белокалитвинском, Каменском и Октябрьском районах был введен режим ЧС из-за неблагоприятных погодных условий. Подоспевшие на помощь спасатели начали разрезать тросы на разделительных полосах, чтобы было проще вытащить транспорт из снежных заносов.

Первое сообщение о том, что по трассе можно проехать поступило в телеграмм- канал «ПИКа» в 6.27 31 марта. “Ура! Проехали в сторону Заводского через мост!”

Меж тем обстановка на трассе М4 «Дон» остается сложной. Участок трассы М4 «Дон» от пос. Глубокого до г. Шахты по-прежнему закрыт. По данным Интернет-сервиса Яндекс-пробки длина этого участка составляет около 90 км.