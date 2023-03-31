В 16.24 госкомпания разместила сообщения, что на восстановление движения по М-4 в полном объеме ей во взаимодействии с администрацией Ростовской области потребуется не порядка суток, как предполагалось ранее, а всего «около 8-10 часов».

Если приплюсовать отведенные компанией часы ко времени сообщения, то максимум в полночь трасса М-4 в Ростовской области должна «поехать» в стандартном режиме.

«Автодор» также проинформировал о сокращении «в два раза благодаря предпринятым усилиям пробки на М-4 «Дон», и что в ликвидации стихийного бедствия на участке с 907 по 983 км автомагистрали задействованы 62 единицы специальной техники.