Ремонт моста через реку Северский Донец в Ростовской области и сегодняшний снегопад уже привели к росту затора на автомагистрали М4 «Дон» перед Каменском-Шахтинским. По состоянию на 12 часов 30 марта длина «пробки» составила 5 километров.

Это направление на юг — на Ростов-на-Дону, далее на Краснодар или Таганрог.

Более того, возможный маршрут объезда через сам город Каменск-Шахтинский тоже сегодня невозможен— из-за снегопада на втором автомобильном мосту через Северский Донец с выездом к парку Маяковского случилась остановка движения. Машины не могут тронуться на подъем; ожидается прибытие спецтехники.