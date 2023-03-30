30 марта в 11.00 состоялось торжественное открытие путепровода в мкр. Заводском после капитального ремонта.

В церемонии приняли участие начальник управления эксплуатации и развития автомобильных дорог Министерства транспорта Ростовской области Инна Володина, гендиректор подрядной организации ООО «Ростовкатомост» Станислав Тюкалов, глава администрации Каменска-Шахтинского Владимир Шевченко, депутат городской Думы Наталья Лапина.

Именно Лапина в свое время организовала сбор подписей под обращением к губернатору региона В. Голубеву с просьбой ускорить капремонт виадука и выступила по этой проблеме в программе «Вести-Дон».

Из-за непогоды, которая в виде ветра, снега и дождя обрушилась в этот день на Каменск, было решено обойтись без торжественных речей и ленточек.

Первыми по новому путепроводу — как и по Крымскому мосту в свое время — проследовали КамАЗы компании «Ростовавтомост», которая занималась ремонтом.

А уже за грузовиками потянулись заводчане, которых к моменту открытия выстроилась целая колонна. Люди, поднимавшиеся по виадуку впервые за семь месяцев, сигналили, как будто едут на свадьбу. «Наконец-то!», — выкрикнул кто-то из окна машины.

Напомним, виадук в мкр. Заводском был закрыт 9 августа 2022 г., открыли после капремонта 30 марта 2023 г.