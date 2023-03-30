По сообщению СКЖД, сегодня из-за сильного непрекращающегося снегопада произошел сбой в графике движения поездов.

Так, на перегоне Лихая – Каменская задержаны пассажирские поезда №310 Адлер – Воркута (на 2 часа 51 минуту), №165 Симферополь — Москва (на 2 часа 35 минут), №360 Калининград – Адлер (на 1 час 11 минут), №304 Москва – Имеретинский Курорт (на 1 час 3 минуты), №8 Санкт-Петербург – Севастополь (на 1 час 29 минут).

ОАО «РЖД» предупреждает в возможных задержках других поездов и предпринимает необходимые меры для ввода поездов в график.

На СКЖД создан оперативный штаб.