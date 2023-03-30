30 марта в нескольких районах Каменска-Шахтинского под тяжестью мокрого снега начали падать ветки, деревья, повреждая автомобили и электропровода.

По состоянию на 14.00 на пульт службы 112 поступило 18 сообщений об упавших деревьях. Оборваны провода на улицах Горького, Ленина, Кирова, Мусина, Щаденко, в переулках Володарского, Башкевича, Коммунистическом, на пр. Карла Маркса. Движение на городских дорогах затруднено. Не работают светофоры.

На центральных улицах города аварийно отключено электроснабжение.

Кроме того, из-за перебоев с электричеством не работают котельные в поселках Октябрьском и Южном.

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