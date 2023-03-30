В Каменске-Шахтинском 30 марта обильный снегопад стал причиной обрыва электропроводов в нескольких районах города.

Обесточенными оказались и нескольких котельных, обеспечивающих многоквартирные дома теплом.

До сих пор нет отопления по адресам: ул. Красная, 66, Ленина, 1б, во всех многоквартирных домах на ул. Сапрыгина, Декабристов, ул. Щаденко, 4, ул. Халтурина, 4б, в пер. Коммунистическом, 104а, 114, сообщают в «ПИК» жители города.