По информации управления ГО и ЧС в Каменске-Шахтинском Ростовской области 30 марта к 15.00 часам на пульт спасательной службы поступило около 1000 обращений.

Жители Каменска и Каменского района сообщают об упавших под тяжестью мокрого снега деревьях, заторах на дорогах, ДТП. В разных районах города и района начались аварийные отключения электричества.

— По городу и Каменскому району работают восемь бригад, задействованы сотрудники МЧС, КМЭС и ЖКХ. Поступает очень много заявок. В первую очередь занимаемся ликвидацией крупных аварий, — комментирует ситуацию начальник управления ГО и ЧС в Каменске Юрий Плотников.