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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Утром 30 марта Каменск-Шахтинский накрыл снегопад

транспорт

Утром 30 марта Каменск-Шахтинский накрыл снегопад

Улицы заметены, на дорогах скользко и мокро.

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В связи с изменением погодных условий автоинспекция напоминает участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности.

— Многие автовладельцы уже поменяли зимнюю резину на летнюю. Водителям также необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения и быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения — предупреждает инспектор каменской ДПС Александр Кирьянов.

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