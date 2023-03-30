транспорт
Утром 30 марта Каменск-Шахтинский накрыл снегопад
Улицы заметены, на дорогах скользко и мокро.
В связи с изменением погодных условий автоинспекция напоминает участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности.
— Многие автовладельцы уже поменяли зимнюю резину на летнюю. Водителям также необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения и быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения — предупреждает инспектор каменской ДПС Александр Кирьянов.