В связи с изменением погодных условий автоинспекция напоминает участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности.

— Многие автовладельцы уже поменяли зимнюю резину на летнюю. Водителям также необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения и быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения — предупреждает инспектор каменской ДПС Александр Кирьянов.