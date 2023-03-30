Госавтоинспекция информирует об ухудшении дорожной ситуации в Каменском районе Ростовской области.

В связи с обильным снегопадом в Каменском районе Ростовской области на участке с 921 по 953 километр федеральной автодороги М4 «Дон» отмечается затруднение в движении транспорта. В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение большегрузов и организовали их постановку на автостоянки до улучшения погодных условий.

Остановлен на 801 км – транспорт, движущийся в направлении Ростова-на-Дону, на 993 км –

транспорт движущийся в сторону Москвы.

Для устранения последствий непогоды на данном участке работает 12 единиц дорожной техники. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения и оказывают всю необходимую помощь участникам дорожного движения. Госавтоинспекция призывает водителей из Волгоградской и Воронежской областей воздержаться от поездок в Ростовскую область до улучшения погодной ситуации.