По данным портала gismeteo.ru, в Каменске-Шахтинском и Каменском районе Ростовской области ветер стихнет до 6-14 м/с, осадки — снег с дождем — сохранятся, но будут менее интенсивными.

Температура воздуха в течение ночи с 30 на 31 марта и до 9.00 пятницы — +1°C . 31 марта +2°C — +5°C и с 12.00 без осадков.

Напомним, что погода в течение четверга 30 марта правила бал на главной федеральной трассе М4 «Дон», ведущей в Сочи и Крым.

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