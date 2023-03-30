30 марта в 11.00 состоялась церемония открытия движения по путепроводу в мкр. Заводском. Погода чуть подпортила торжественность момента.

Первыми по отремонтированному виадуку проехали КамАЗы. Наблюдали за стартом представители подрядной организации ООО «Ростовмостстрой», регионального министерства ЖКХ, администрации Каменска-Шахтинского во главе с В. Шевченко.

Запуск путепровода на маршруте Заводской — Каменск-Шахтинский сильно облегчит жителям микрорайона города, Каменского района логистику передвижения к местам работы, учебы, торговли и т.д. И уменьшит лишний пробег и потерю времени общественному транспорту. Поскольку отпадет необходимость выезда на трассу М4 «Дон», участок которой — мост через реку Северский Донец — в настоящее время находится на реконструкции. Это вызывает регулярные заторы в районах 930-933 км автомагистрали в направлении Ростова-на-Дону.

Расписание движения пассажирских автобусов в Каменске-Шахтинском изменилось уже с 30 марта.