В районе Миллерово — Каменск-Шахтинский — Шахты при температуре воздуха около 0 градусов идет сильный снег; видимость местами ограничена до 200 метров.

На дорогах снежная каша; на спусках и подъемах начала работать специальная техника КДМ и аварийные тягачи.

ГИБДД просит соблюдать все меры безопасности при перемещении на трассе М4 «Дон» в Ростовской области, при возможности — переждать снегопад на оборудованных стоянках и в кемпингах, или отказаться от поездок в ближайшие часы.