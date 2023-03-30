С 20 часов до особого распоряжения для ликвидации последствий снегопада временно прекращено движение транспорта с 907 по 983 километр автодороги М4 Дон в обоих направлениях.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий, особенно, если на автомобиле установлена летняя резина.

Командир Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области майор полиции Борис Хандов.