Навигаторы показывают полное отсутствие какого-либо движения на участке трассы от Шахт до поселка Глубокого в Ростовской области – пробка растянулась на 98 километров.

Среди заблокированных на трассе людей каменчанка Екатерина:

«Ситуация катастрофическая. Мы едем домой в Каменск-Шахтинский из Ростова-на-Дону. Остановились на повороте в районе Зверева, стоим тут с 14 30. Никаких спасателей рядом нет. Им видимо до нас не добраться. У людей в пробке заканчивается бензин, многие с детьми. Нам даже в туалет некуда сходить».

Сообщения от застрявших на трассе людей приходят и в телеграм-канал «ПИКа»:

💬 «Где техника? Стоим под Лихой 5=й час? Нас кто-нибудь спасать думает????»

💬 «Там много машин с детьми, бензин заканчивается. У меня брат с ребенком стоит с обеда в районе разъезда Северский Донец, никакой помощи пока нет».

💬 «А мы с 11 утра едем из Ростова в Каменск-Шахтинский. Полный автобус людей, есть дети. А водитель ничего не знает».

💬 «Люди стоят как в загоне из-за чудо-разделений полос — натянуты тросы, и если бы они снимались, люди могли бы развернуться».

Люди сообщают, что из-за разделительных тросов на автомагистрали вместе с ними стоит и вся спецтехника, которая не может развернуться.

Меж тем, сообщается, что пункт обогрева спасатели обустроили на 960-м километре трассы М4 «Дон». По словам главы Красносулинского района, там можно получить «питание и всё необходимое». Принять людей готовы в школах района, детских садах и домах культуры.

Но могут ли застрявшие в пробке люди, добраться до этого пункта обогрева, неизвестно.