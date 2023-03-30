Энергетики переведены в режим повышенной готовности.

Губернатор Ростовской области В. Голубев сообщил, что по всему региону к оперативно-восстановительным работам привлечены 343 бригады, это 1244 человека и 640 единиц техники.

Аварийно-восстановительные работы будут выполнятся в круглосуточном режиме. Губернатор получает доклад об устранении аварий каждый час.

Василий Голубев: «Постоянно заслушиваю доклады и об обстановке на трассе М-4 «Дон». Там ситуация очень непростая. Из-за ветра и налипания мокрого снега на трассе произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы. На их ликвидации было задействовано 36 единиц крупной дорожной техники.

Но поскольку прогноз по осадкам неблагоприятный, экстренно провели заседание оперштаба ЧС и приняли решение о направлении к местам заторов дополнительных сил и средств МЧС, а также об оборудовании пунктов обогрева для людей».