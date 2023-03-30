Движение на М4 «Дон» в Ростовской области остановлено на участке км 907 – км 983 в прямом и обратном направлениях 30 марта с 20.00 до особого распоряжения, сообщает Правительство региона.

Федеральные дорожники стягивают тяжелую технику со строительных объектов для расчистки проезжей части и восстановления движения в штатном режиме.

Госкомпания «Автодор» информирует: на помощь участникам дорожного движения, находящимся в заторе, направлены семь экипажей аварийных комиссаров с платных участков М-4 «Дон», в том числе из Ростовской, Воронежской областей и Краснодарского края. Связь с ними необходимо держать по номеру *2323.