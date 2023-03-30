В Ростовскую область на Теплого Алексея вернулась настоящая зима. Трасса М4 «Дон» в заторах и мокром снегу.

30 марта православные христиане чтят память святого Алексея, которого в народе называют Теплым. А все из-за того, что по преданиям, 30 марта приходила настоящая весна, шло бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив».

Однако в этом году Алексей «подвел». 30 и 31 марта Ростовская область находится во власти холодного атмосферного фронта со всеми вытекающими последствиями: низкой температурой +1…+5 градусов, дождем и снегом.

На трассе М4 «Дон» в Ростовской области из-за обильного мокрого снега сложилась аварийно-опасная обстановка.

В связи с ухудшением погодных условий автоинспекция напоминает участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности — прежде всего соблюдении минимального скоростного режима и безопасной дистанции.

Водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения и быть особенно внимательными на дороге, тем более что многие автовладельцы уже поменяли зимнюю резину на летнюю.

Смилостивится небесная канцелярия лишь 1 апреля, когда в Донской регион вернется положенное этому времени года тепло.