С 22.00 29 марта – до 10.00 30 марта будет закрыт переезд «1047» в районе Каменска-Шахтинского для проведения аварийных работ по устранению неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов.

К этому железнодорожному переезду можно попасть, свернув с трассы М4 «Дон» на Донецк Ростовской области (на автодорогу А-260).

Как сообщает администрация Каменска-Шахтинского, на период ремонта железнодорожного переезда «1047» шлагбаумы будут закрыты, а автоматическая переездная сигнализация включена.