Федеральная антимонопольная служба уличила ряд компаний в сговоре не снижать цену в 121 закупочной процедуре.

«ФАС России признала ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс» нарушившими антимонопольное законодательство» — говорится в сообщении ведомства.

Указанные компании производили строительные и ремонтные работы на автомобильных дорогах на территории Ростовской области, Волгоградской области и Республики Адыгея. Средства на выполнение работ были выделены в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Общая сумма начальных цен контрактов — 24 153 421 244 рубля.

Возможные санкции к организациям — это оборотные штрафы, а также передача дел правоохранителям для возбуждения уголовных дел.