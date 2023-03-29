С апреля 2023 г. в Ростовской области планируется увеличить минимальный размер взноса на капремонт на 12%, то есть на индекс потребительских цен, установленный в регионе.

“Такие меры помогут не сбавлять темпы реализации региональной программы капремонта. Индексация инициирована Фондом на основании рекомендаций Министерства строительства РФ*.

С апреля 2023 года планируется увеличить минимальный размер взноса до 14,14 руб. с кв. м. То есть, ежемесячная плата за услуги капитального ремонта за среднюю двухкомнатную квартиру 50 кв. метров составит 707 руб. (до индексации была 630,5 руб.)”, — сообщила врио директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарья Шереметьева.

Как сообщается на сайте областного фонда капремонта, такая мера позволит выполнять капитальные ремонты многоквартирных домов качественно и в срок.

Напомним, 27 марта 2023 г. губернатор Ростовской области В. Голубев внес в Законодательное собрание Ростовской области предложение изменять размер взноса на капремонт многоквартирных домов ежегодно до 1 апреля.

* Приказ Минстроя России от 01.09.2022 № 710/пр.