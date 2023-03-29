По данным пресс-службы Минздрава, количество новых ВИЧ-заболевших в России ежегодно снижается. В 2022 г. произошло снижение заболеваемости сразу на 2%.

Благоприятный результат достигнут во многом благодаря растущему охвату населения обследованиями на ВИЧ. Вырос и охват больных ВИЧ антиретровирусной терапией: в прошлом году он составил 84,9% от лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, или 82,1% всех лиц, живущих с ВИЧ.

Ведомство также сообщает, что к росту числа живущих с ВИЧ людей приводит увеличение качества и продолжительности жизни больных ВИЧ-инфекцией.

Напомним, по состоянию на 2022 г. в Ростовской области с начала эпидемии зарегистрировано 22 395 случаев во всех городах и районах. Такие данные приводятся на сайте правительства РО. За 10 месяцев 2022 года вновь выявлено 1399 ВИЧ-инфицированных жителей области, а показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 33,5. Большинство из вновь выявленных пациентов находятся в возрасте от 31 до 50 лет (72%). Ежегодно с профилактической целью тестируется на ВИЧ-инфекцию около миллиона жителей.