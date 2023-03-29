Специалисты Европейского университета Санкт-Петербурга впервые рассчитали необходимое количество денег, которое в среднем необходимо пострадавшим от преступлений людям, чтобы компенсировать полученную травму. Об этом сообщает информационный портал govoritmoskva.ru.

Согласно опросу трех тысяч потерпевших в преступлениях и 11,4 тыс. человек, не имевших такого прошлого, в 2021 г. такая «цена» составила 135,2 тыс. руб. Именно настолько, по расчетам исследователей, необходимо увеличить годовой доход жертвы, чтобы помочь ей забыть травмирующие обстоятельства. Исследования были опубликованы в статье «Издержки российского общества от преступности» в журнале «Прикладная эконометрика».