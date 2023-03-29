Акция для детей с особенностями развития в рамках проекта «Я есть добро» пройдет 8 апреля.

Как сообщает региональная пресс-служба, акция позволит детям с особенностями развития, волонтерам, всем участникам с пользой провести время – вместе посадить лес, найти новых друзей и пообщаться. Для участников будут организованы концерт, мастер-классы и полевая кухня.

А принять участие в акции могут семьи, где воспитываются дети с особенностями здоровья, школьники и все неравнодушные жители.

К помощи могут присоединиться волонтеры. Добровольцем может стать любой желающий гражданин РФ от 14 лет.

Акция пройдет с 09.00 до 16.00 в Каменском районе: Каменское лесничество, Михайловское участковое лесничество, квартал 46.

До 7 апреля проводится регистрация участников и добровольцев.